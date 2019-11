De Brielmeersen opnieuw decor voor veldloop AC Deinze Anthony Statius

08 november 2019

16u36 0 Deinze Het provinciaal recreatiedomein De Brielmeersen is o p zondag 17 november opnieuw het decor voor de jaarlijkse veldloop van atletiekvereniging AC Deinze. Het evenement lokt jaarlijks zo’n 1.300 atleten.

De veldloop in De Brielmeersen levert voor deelnemers en toeschouwers ieder jaar een boeiend kijkstuk op. De inrichters van deze ‘Grote Prijs Oost-Vlaanderen 2019’ hebben het parcours zo goed als ongewijzigd gehouden.

Om 11.15 uur wordt het startschot gegeven van de veldloop voor G-atleten, waarna de kangoeroes - dat zijn de 6 -en 7-jarigen - onder begeleiding de weide worden ingestuurd. Daarna volgen in totaal twintig officiële wedstrijden, verdeeld over 24 verschillende leeftijdscategorieën, van benjamin tot masters.

Meer info via www.acdeinze.be of dein@atletiek.be. Ook niet-aangesloten atleten kunnen deelnemen door in te schrijven op de wedstrijddag zelf op het secretariaat van de atletiekpiste. Scholieren nemen gratis deel, vanaf het geboortejaar 2001 betaal je 10 euro.