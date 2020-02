De Balloonmeeting verhuist van Eeklo naar Deinze Anthony Statius

13 februari 2020

De Meetjeslandse Balloonmeeting vindt deze zomer voor het eerst plaats in Deinze. 34 jaar lang was Eeklo de gaststad voor het populaire evenement, maar de organisatoren gingen op zoek naar een nieuwe locatie. Deze werd dus gevonden in de Leiestad. De ballonnen zullen opstijgen tijdens de Deinse Feesten in de zomervakantie. Meer nieuws volgt later vandaag.