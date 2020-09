Davy Joye bekert met Sparta Petegem verder: “Dit seizoen gaan we meer systemen kunnen spelen” Hans Fruyt

14 september 2020

Na de 0-3-zege bij Voorde-Appelterre bekert Sparta Petegem zaterdagavond verder bij het Waals-Brabantse US Rebecq. Daardoor wordt de openingsmatch van de competitie bij VK Westhoek verschoven naar woensdag 23 september. Davy Joye had een groot aandeel in de kwalificatie voor de vierde bekerronde.

Nadat Piet-Jan De Coninck stopte met voetballen kreeg Davy Joye (32) de Petegemse aanvoerdersband. Net als in het tweede deel van de afgebroken competitie 2019-20 speelt de aanvaller uit Merelbeke diep in de spits. In de bekerpartij bij Voorde-Appelterre, eind vorig seizoen naar derde nationale geklommen, was hij eens te meer beslissend. “Twee en een halve goal”, lacht Joye. “Toen ik rond het kwartier op doel trapte week de bal af op een thuisspeler waardoor de keeper op het verkeerde been stond. Een verdiende voorsprong want in het eerste deel van de eerste helft hadden wij de bovenhand. Nadien speelde Voorde-Appelterre goed mee. De thuisploeg dwong twee open kansen af, maar doelman Tom Vandenbossche was paraat. Tijdens de rust stuurden we een beetje bij. We gingen iets meer in blok spelen, iets lager waardoor de ruimte in de rug van de verdediging dicht ging. Eens ik 0-2 op het bord zette brak het verweer bij Voorde-Appelterre.”

Roteren

Nog binnen het vijfde kwartier zette Joye ook de 0-3 op het scorebord. De scouts van Rebecq, een club uit de Waalse tweede nationale die vorig seizoen in de zestiende finales van de Beker van België Cercle Brugge in het Jan Breydelstadion met 0-1 uitschakelde, zullen gezien hebben wie ze uit de match moeten houden. Aan trainer Bert Dhont om zaterdagavond te verrassen. “Vorig seizoen eindigde ik als diepe spits, tijdens de voorbereiding op de nieuwe competitie en de bekermatchen speel ik weer diep in de spits”, gaat Joye verder. “Ik speel graag op die positie. Ook omdat het klikt met de driehoek in mijn rug en met onze flankspelers Rienes Vanborm en Lorenzo Berwouts. Bovendien hoef ik als diepe spits enkel offensief te denken, moet ik bijna uitsluitend voor het creatieve zorgen. Onze kern is niet zo groot. Toch denk ik dat we dit seizoen meer systemen kunnen spelen. Ik vermoed dat onze nieuwe trainer meer zal roteren dan zijn voorganger Wim Van Acker. Alleen al om de scherpte in de groep te houden.”