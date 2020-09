David Gevaert na uitstel Westerlo-Deinze: “Jammer, maar niet lang bij stilstaan” Hans Fruyt

18 september 2020

19u30 0 Deinze Geen Westerlo-Deinze zondagavond. Bij Westerlo werden deze week tien coronabesmettingen vastgesteld. Vanaf zeven positieve testen staat de Pro League toe wedstrijden uit te stellen. Westerlo-Deinze zal op woensdag 30 september om 19 uur worden gespeeld. Ook bij Deinze is er één besmetting.

Westerlo-Deinze is de eerste wedstrijd in het Belgisch profvoetbal die omwille van Covid-19-besmettingen wordt uitgesteld. Bij Westerlo raakten tien spelers besmet. Deinze-trainer David Gevaert vindt dit uitstel vervelend, maar reageert liever niet op het uitstel van deze wedstrijd van de vierde speeldag in 1B.

“Er werden bepaalde protocollen uitgetekend, jammer genoeg zijn we de eerste clubs die met een uitstel omwille van coronabesmettingen worden geconfronteerd”, reageert Gevaert. “Jammer, maar we gaan hier niet lang bij stilstaan. De training van zaterdag zal er anders uitzien, zondag zijn de spelers vrij, maandag worden ze weer op het oefenveld verwacht en starten we de voorbereiding van de match bij Lommel. Ik hoop dat we nog een oefenmatch aan ons programma kunnen toevoegen, maar dat wordt niet gemakkelijk. Tegen een ploeg die niet op Covid-19 getest is spelen we niet. En alle andere ploegen hebben een competitiematch af te werken. Ook wij zitten met één besmette speler. Hij verblijft zeven dagen in quarantaine. Maandag worden al onze spelers opnieuw getest.”

De Witte

Maandag sluit nieuwkomer Seth De Witte bij de groepstrainingen aan. De gewezen speler van Lierse, KV Mechelen en Lokeren werd deze week aangetrokken. Om op defensief vlak meer armslag te krijgen. “Het ziet er naar uit dat we Viktor Boone langdurig moeten missen”, verduidelijkt Gevaert. “Bovendien onderging Arnaud De Greef eind juni een behandeling van een hernia. Vorige week kende hij een terugval. Deze week kon hij op training alles meedoen, maar hij had meer verzorging nodig dan normaal. Vandaar ook dat we De Witte haalden. Weldra zullen we weer over Mehdi Tarfi beschikken. Hij doet delen van de trainingen met de groep en fungeert in de wedstrijdvormen als neutrale speler. Volgende week drijft hij de trainingsarbeid verder op.”

Door de verplaatsing van de wedstrijd bij Westerlo naar woensdag 30 september zal Deinze tussen 27 september en 4 oktober drie keer moeten aantreden: bij Lommel, in Westerlo en thuis tegen Lierse Kempenzonen.