Dartsvrienden organiseren benefietweekend voor Kat op de dool Anthony Statius

24 mei 2019

10u57 2 Deinze Nick Minjauw en zijn vrienden van café ‘t Postje organiseren op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni een benefietweekend voor het Deinse kattenasiel Kat op de dool. Het asiel krijgt geen subsidies meer van de stad en met een dartsavond en andere activiteiten wil men de vrijwilligers een hart onder de riem steken.

De voorbije twee jaar ging Zultenaar Nick Minjauw de uitdaging aan om vijftig uur onafgebroken dartswedstrijden te spelen voor het goede doel. De opbrengst ging telkens naar de vzw Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni zet café ‘t Postje opnieuw de deuren open voor dierenvrienden, maar deze keer gaat de opbrengst naar Kat op de dool, het erkende kattenasiel van Patricia Rotsaert.

“Toen we hadden vernomen dat het asiel geen subsidies meer krijgt van het stadsbestuur, besloten we om dit jaar iets voor hen te doen”, zegt Nick Minjauw. “Het is schandalig dat de stad een asiel uit Waregem verkiest boven een asiel dat al jaren goed werk levert in Deinze. Uit sympathie voor Patricia en haar vrijwilligers organiseren we tal van activiteiten.”

“Ook aan het concept werd wat gesleuteld”, vervolgt Nick. “Er zal wel nog darts gespeeld worden, maar enkel op vrijdagavond. Geen marathon meer dus, wel gewoon een leuke avond waarbij iedereen voor 5 euro kan deelnemen aan het toernooi. Ook op zaterdag en zondag zijn er activiteiten. Zo kan iedereen een ontbijtmand bestellen die dan aan huis wordt geleverd. Volwassenen betalen 10 euro en kinderen betalen 6 euro voor zo’n mand. Op zaterdagavond is er een fuif met een live optreden van de groep White Rooster. Op zondag is er een aperitiefconcert met de Deinse zanger TB.Jaimie. Gedurende het volledige weekend legt cafébazin Jacqueline per consumptie 20 cent bij en ook dat geld gaat integraal naar Kat op de dool.

Inschrijven voor het dartstoernooi kan via nick.minjauw@telenet.be.