Dansstudio KaDanz geeft live danslessen Anthony Statius

17 april 2020

09u17 2 Deinze Karen Houthooft van Dansstudio KaDanz houdt haar leerlingen ook tijdens de coronacrisis in beweging. Sinds de lockdown zet ze trainingsvideo’s online en nu pakt ze ook uit met live danslessen.

Sinds 13 maart zijn alle dansscholen en sportclubs noodgedwongen gesloten. Ook Dansstudio KaDanz uit Astene moest de deuren sluiten, maar stil zitten staat niet in het woordenboek van Karen Houthooft en haar team. Vrijwel onmiddellijk plaatste ze online trainingsvideo’s op haar website opdat de leden kunnen blijven dansen en yoga of pilates beoefenen in hun kot.

“Niet lang daarna ben ik begonnen met live lessen“, zegt Karen. “De deelnemers reageren enthousiast, want ze ze zien docenten en mededansers terug en ze krijgen waardevolle feedback. De dansers onderhouden zo op een kwalitatieve manier hun techniek, conditie en lenigheid. Ook als docent is het aangenaam om terug contact te hebben met je leerlingen en hen toch nog op een persoonlijke manier de passie voor het dansen te kunnen doorgeven.”

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de live lessen en meedoen met de trainingsvideo’s. Aanmelden kan via info@kadanz.org. Meer info: www.kadanz.org.