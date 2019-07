Dansen in mooiste kasteeltuin van Vlaanderen: 10.000 bezoekers verwacht op derde Beauville Festival Anthony Statius

08 juli 2019

16u36 0 Deinze “Een stijlvol dansfestival in het mooiste decor van Vlaanderen.” Zo omschrijven d e Gentse ondernemers Vince Verstrynge en Wouter Verbrugghe van bvba Basclass hun geesteskind Beauville Festival. Voor de derde editie verwacht het duo op zaterdag 13 juli 10.000 festivalgangers in de weelderige tuinen van kasteel Ooidonk.

Met 5.000 bezoekers op de eerste editie in 2017 was Beauville Festival van bij de start een succesverhaal. Vorig jaar zakten 7.500 mensen af naar het kasteeldomein Ooidonk in het dorpje Bachte-Maria-Leerne in Deinze, vlakbij de grens met Sint-Martens-Latem en net zoals het kasteel zelf zijn de ambities van de organisatoren torenhoog.

“Als het weer meezit hopen we zaterdag 10.000 bezoekers te mogen verwelkomen”, zeggen Vince Verstrynge en Wouter Verbrugghe van bvba Basclass. “Onze grootste troef is de locatie. Je mag nog zo’n mooie decors bouwen, met het kasteel Ooidonk hebben wij het mooiste decor van Vlaanderen. We zijn de graaf dan ook zeer dankbaar dat we al voor het derde jaar op rij ons openluchtfestival op zijn prachtig domein mogen organiseren.”

Het Beauville-team is al volop bezig met de opbouw van het podium want zaterdag moet alles er pico bello uitzien. “We proberen ons te onderscheiden door alles tot in de puntjes af te werken”, zegt Vince. “We leggen de lat opnieuw hoog en we willen op alle vlakken tegemoetkomen aan de verwachtingen en wensen van de bezoeker. De voorbije twee edities hoorden we af en toe de omschrijving ‘Ibiza aan de Leie’ en dat imago willen we opnieuw waarmaken. Het festivalterrein is onderverdeeld in twee delen en deze worden gescheiden door de dranktent. Zo is er de dansweide met dj-toren, de VIP-ruimte Bel Etage, die plaats biedt aan 1.000 bezoekers en de VIP-ruimte Grand Salon, die nog eens plaats biedt aan zo’n 600 sponsors en partners. Aan de andere zijde van de dranktent vind je een rustige zone met zetels aan de oevers van kasteelvijver. Daar vind je ook kwaliteitsvolle foodtrucks. We werken met herbruikbare bekers en we willen het terrein zo proper mogelijk houden.”

“Een andere sterkte van ons festival is het lokale karakter”, zegt Wouter. “Zo wordt het muzikale luik verzorgd door huistroubadour Red D (We play house recordings, stage host Tomorrowland. Deze Deinse dj stelde een mooie line-up samen van dj’s met bewezen internationale faam, waaronder Dr Lektroluv, Maxim Lany en Yves De Ruyter. Iedereen is welkom vanaf 13 uur en om 1 uur ‘s nachts sluiten de kasteelpoorten, maar dan is het feestje nog niet gedaan. Wie nog zin heeft om verder te feesten kan nog tot 7 uur ‘s morgens terecht op de afterparty in de hippe club ZwartWit in de Ottergemsesteenweg Zuid 802 in Gent.”

Tickets kosten 39 euro en deze kan je kopen via www.beau-ville.be/tickets. Tickets voor de afterparty kosten 15 euro. De organisatoren geven ook tien duotickets weg aan lezers van dit artikel. Het enige dat je hoeft te doen is een mailtje sturen naar wedstrijd@beau-ville.be en in het onderwerp Het Laatste Nieuws vermelden. De organisatie loot er dan tien mensen uit en zij ontvangen een ticket per e-mail.

Meer info via info@beau-ville.be en www.beau-ville.be.