Dansclub Dance 4 Life geeft lessen in openlucht Anthony Statius

27 mei 2020

16u55 3 Deinze Dansen in groep in coronatijden kan enkel in openlucht. Daarom verhuisde Melissa Baumann met haar dansclub Dance 4 Life naar de speelplaats en de omliggende velden van het Erasmusatheneum. “Zolang het goed weer is, klagen we niet”, zegt Melissa.

Melissa Baumann richtte twaalf jaar geleden Dance 4 Life op en ondertussen telt de club al zo’n 210 leden. Normaal gezien vinden de lessen plaats in basisschool Sint-Hendrik in Petegem, maar door de coronamaatregelen is dit tijdelijk niet mogelijk. Daarom verhuisde Melissa naar de speelplaats en de grasvelden van het Erasmusatheneum. Daar kregen woensdagnamiddag 180 dansers voor het eerst les sinds de lockdown.

“Sporten in groepen van maximaal twintig personen is enkel buiten toegelaten, dus we moesten creatief zijn”, zegt Melissa. “De leerlingen staan elk in hun eigen afgebakende zone zodat er voldoende afstand is. Aangezien ik vaak met groepen van meer dan twintig leerlingen zit, heb ik de meest groepen nog eens in tweeën gesplitst. Het gevolg is dat er van 14.15 tot 21.15 uur lessen zijn. Een lange dag dus, maar dat geeft niet, ik heb het gemist. Tijdens de lockdown heb ik video’s gestuurd zodat iedereen thuis kon oefenen. Onze shows op 18 en 19 april in het Leietheater werden uitgesteld naar 26 en 27 september. We hebben nu nog twee lessen in openlucht, hopelijk blijft het zo’n goed weer, want op deze manier is het zelfs aangenamer dan binnen dansen.”

Meer info via www.dance4life.be.