Dankzij de zesdejaars van Sint-Hendrik Petegem ligt de parking van de Colruyt er weer netjes bij Anthony Statius

18 juni 2019

13u38 0 Deinze De zesdejaars van basisschool Sint-Hendrik Petegem hebben dinsdagvoormiddag zwerfvuil geraapt op de parking van de Colruyt- winkel en in het stadsbos in Astene. Ze kregen handschoenen, vuilniszakken en grijpers van Colruyt.

Dankzij een enthousiaste groep leerlingen van basisschool Sint-Hendrik Petegem ligt de parking van de Colruyt er netjes bij. De samenwerking kwam tot stand dankzij bermmeester en Colruyt-medewerker Nicolas Claus, wiens zoon Mattis naar school gaat in Petegem.

Voor de zwerfvuilactie kregen de zesdejaars van gerant-in-opleiding Shirley Vanoutrive uitleg over sorteerprocessen bij Colruyt en na een rondleiding in de winkel mochten ze zelf aan de slag. Vooral in de struiken rond de parking werd heel wat zwerfvuil gevonden, van lege vodkaflessen tot ruitenwissers. Na de actie zetten de jongens en meisjes hun actie verder in het stadsbos, dat wat verderop ligt.

“Als bedanking kregen de leerlingen nog een autozakje van Mooimakers, een drankje en een stuk fruit of een koek mee”, zegt Shirley Vanoutrive van Colruyt. “De grijpers werden achteraf geleverd op school, zodat de leerlingen verder mee kunnen strijden tegen zwerfvuil, in hun eigen omgeving.”