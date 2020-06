Dankzij de Latemse triatleet Ephrem hebben de kinderen van Ten Dries een nieuw vervoermiddel Anthony Statius

12 juni 2020

10u30 0 Deinze De Latemnse triatleet Ephrem Devos heeft een aangepaste wagen geschonken aan het Multifunctioneel Centrum Ten Dries in Landegem. Met deze Volkswagen Caddy met rolstoelvoorziening kunnen de kinderen van Ten Dries overal naartoe.

Ephrem Devos uit Sint-Martens-Latem is een triatleet met een groot hart. Omdat niet iedereen fysiek het geluk heeft om te kunnen sporten, richtte hij tijdens zijn voorbereiding op de Iron Man in Zuid-Afrika de vzw Ironman For Wheels op. De voorbije drie jaar liep de man 15.000 euro bij elkaar en met deze opbrengst steunt hij Ten Dries, het centrum voor kinderen met een motorische beperking in Landegem (Deinze), bij het ombouwen van wagen tot een caddy met rolstoelvoorziening. De wagen biedt plaats aan één rolstoelgebruiker en vijf andere passagiers. Hiermee kunnen ze een kleine uitstap doen met de klas.

Ephrem schonk de omgebouwde wagen donderdag aan Ten Dries. “Als triatleet kies je ervoor om af te zien, maar de kinderen in Ten Dries kiezen daar niet voor”, zegt Ephrem. “Zij moeten als het ware elke dag een Iron Man overwinnen. Toch blijven zij altijd positief en daar kan ik hen alleen maar voor bewonderen. Na een minuut bij die kinderen heb je het gevoel dat je hun beste vriend bent. Hun blijdschap is de mooiste beloning die ik maar kan krijgen, nog mooier dan een finish op de Iron Man.”