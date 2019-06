Dankzij de brievenbussen van de leerlingen van het VTI vinden de rusthuisbewoners van WZC Sint-Vincentius gemakkelijker hun kamer terug Anthony Statius

06 juni 2019

15u32 0 Deinze Op vraag van het WZC Sint-Vincentius maakten de d e leerlingen van 7BIH (beroeps industriële houtbewerking) van VTI Deinze speciale brievenbussen voor mensen met dementie. De brievenbussen werden donderdagmiddag opgehangen en de eerste reacties waren positief.

Valère De Wulf is een gepassioneerd vinkenier en dat mogen zijn buren in het rusthuis Sint-Vincentius gerust weten. Naast de deur van zijn kamer op de afdeling dementie hangt een speciale brievenbus met daarin enkele herinneringen aan zijn hobby. “In 1988 ben ik kampioen geworden van de Eikzangers van Vosselare", zegt Valère, die naar een trofee wijst. “Verder heb ik nog een foto van een jongere ik en enkele andere foto’s van mijn hobby in het kastje gestoken.”

Alle 28 bewoners van de afdeling Notelaar hebben sinds donderdag net zo’n brievenbus als Valère. Deze werden door de leerlingen van het VTI met CNC-machines gemaakt en geïnstalleerd aan de muur. “De brievenbussen bestaan uit drie luiken”, zegt leerkracht Geert Deolet. “Het bovenste luik is een stolp in plexiglas met daaronder een voorwerp waar de bewoner veel belang aan hecht, bijvoorbeeld een foto uit de oude doos. In het middelste luik vindt de bewoner zijn of haar brieven, kranten en kaartjes. Het onderste luik is enkel te openen met een speciale magneet en dit luik is bestemd voor de communicatie tussen het woonzorgcentrum en de familie. Zo hoeven deze brieven en documenten niet meer op de kamer te liggen, want dit kan soms confronterend zijn voor de bewoners die zelf nog lezen.”