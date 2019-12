Dana Winner zingt in de Brielpoort Anthony Statius

23 december 2019

10u32 0 Deinze De Basketvrienden van Hansbeke halen op vrijdag 7 februari Dana Winner naar de Brielpoort in Deinze. De Vlaamse nachtegaal staat dertig jaar op de planken en dit viert ze met verschillende theatertours door Vlaanderen.

Dana Winner heeft ondertussen wereldwijd meer dan 3,5 miljoen albums verkocht en ze bracht al meer dan 250 eigen nummers uit. Haar carrière werd in 1989 gelanceerd met het liedje Op het dak van de wereld en daarna scoorde ze nog hits met De oude man en de zee, Woordenloos, Westenwind en Zeven regenbogen. In binnen- en buitenland woonden honderdduizenden mensen een uitverkocht optreden van haar bij.

Op 7 februari staat ze voor de eerste keer in de Brielpoort in Deinze. De prijzen voor zitplaatsen variëren tussen de 28 en 41 euro en kunnen besteld worden via Ticketmaster, maar ook via e-mail: basketvrienden.hansbeke@hotmail.com.