Cursus over Netflix en Spotify in de bib Anthony Statius

06 november 2019

09u56 0 Deinze Vormingplus Gent-Eeklo geeft zaterdagvoormiddag een cursus over het streamen van audio en video in de bibliotheek van Deinze.

In de cursus Digistatie leer je streamingdiensten zoals Spotify en Netflix kennen. In deze sessie vergelijken worden een aantal populaire diensten met elkaar vergeleken en men bekijkt ook hoe je jouw televisietoestel toegankelijk maakt voor streamingdiensten met Chromecast of hoe je muziek die je streamt op je smartphone naar je luidsprekers stuurt. Het tweede uur is voorbehouden voor vragen over dit onderwerp.

De cursus vindt op zaterdag 9 november van 10 tot 12 uur plaats. Deelnemen kost 5 euro en tickets kan je reserveren via info.gent.eeklo@vormingplus.be.