Cursus EHBO bij baby’s en kinderen Anthony Statius

13 oktober 2019

14u08 0 Deinze Delta Healthcare Consulting organiseert op dinsdag 15 oktober een cursus l evensreddend handelen (EHBO) bij baby’s en kinderen. Deze sessie vindt plaats bij de Kastaars in Bachte-Maria-Leerne.

In Kastaars kan je dinsdag een speciale EHBO-cursus volgen. Kersverse ouders of grootouders leren er tijdens een sessie van drie uur de correcte eerste hulp toepassen in het geval van verstikking, stuipen, verbranding, verdrinking of vergiftiging van een baby en kinderen tot 12 jaar. Na deze EHBO-cursus ontvangen de cursisten een attest levensreddend handelen met een geldigheidsduur van drie jaar. Deze vorming is in overeenstemming met de richtlijnen van Kind en Gezin.

De cursus duurt van 19 tot 22 uur. Deelnemen kost 36 euro.