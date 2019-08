Cultuurtempel opent dit weekend de deuren: “Race tegen de klok maar Leietheater zal klaar zijn” Ook theaterbar Studio serveert zaterdag eerste drankjes Anthony Statius

28 augustus 2019

12u42 0 Deinze Nog enkele nachten slapen en dan opent cc Leietheater de deuren. Donderdag wordt de werf opgeleverd en zaterdag gaan de deuren open voor het grote publiek. “ Het wordt een race tegen de klok, maar zondag zal Deinzenaar Johan Verminnen de theaterzaal inwijden”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu. Ook Studio, de theaterbar van chocolatier Bart Van Cauwenberghe, ontvangt dit weekend de eerste klanten.

Er heerst nog heel wat bedrijvigheid in de Brielstraat 8, het officiële adres van het nieuwe cultuurcentrum van Deinze. In de imposante theaterzaal is men druk in de weer om de zetels te installeren. Die 450 zetels moeten er staan want op zondag 1 september zal Johan Verminnen er voor een bijna uitverkochte zaal het allereerste concert geven in het Leietheater.

Cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) maakt zich voorlopig geen zorgen over de vooropgestelde timing. “Donderdag wordt een laatste controle uitgevoerd, maar behalve wat kleine aanpassingen zullen hier geen grote problemen meer uit voortkomen. Er werd de voorbije maanden hard doorgewerkt om alles klaar te krijgen. Het is een race tegen de klok, maar dit weekend zal het Leietheater klaar zijn.”

Ook in de theaterbar Studio is men nog volop bezig met de laatste afwerkingen. Het gezicht van deze horecazaak is Astenaar Bart Van Cauwenberghe, bekend als Belgisch chocoladeambassadeur en eigenaar van De Zwarte Vos. Studio zal gerund worden door zijn zoon Tim en Sandra Devlamynck.

“Wij openen de deuren op zaterdag vanaf 12 uur”, zegt Bart. “De eerste weken zal dit met een beperkte kaart zijn, want de keuken is pas binnen enkele weken af. Iedereen kan wel al komen genieten van een drankje.” “Het zal in het begin proefdraaien zijn”, vult Tim aan. “Eens de keuken operationeel is, zal er een ruime keuze aan gerechten zijn, gaande van klassiekers met lokale streekproducten zoals vol-au-vent tot wereldkeuken zoals Marokkaans en Thais. Studio wordt ook meer dan een eethuis en bar; we willen ook een eigen cultuurprogramma aanbieden, dat losstaat va het Leietheater. Er zal plaats zijn voor live muziek van lokaal talent, maar ook voor vertellingen, kunstdiscussies en voordrachten. Het wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor iedereen die houdt van cultuur.” Studio zal op dinsdagavond open zijn vanaf 17 uur, op woensdag van 8.30 tot 23 uur, op donderdag van 10 tot 24 uur, op vrijdag en zaterdag van 10 tot 1 uur en op zondag van 11 tot 22 uur. Deze openingsuren kunnen nog wijzigen. Meer info via www.studiodeinze.be.

Wie Leietheater en Studio wil bezoeken is het ganse weekend lang welkom op het openingsfeest. “Je kan er het seizoensprogramma, het gebouw – voor en achter de schermen - en de werking komen ontdekken”, zegt schepen van cultuur Rutger De Reu (CD&V). “Er zijn zowel op zaterdag als zondag talloze activiteiten zoals workshops voor het hele gezin, volksspelen, een radioshow en optredens. Wie honger of dorst krijgt kan terecht bij de verschillende foodtrucks en de bar. Op zondag 1 september wijdt stadsgenoot Johan Verminnen om 14.30 uur het podium in. Het feestweekend sluiten we af samen met Die Verdammte Spielerei. Zij halen de monumentale kartonnen poort, die zaterdag wordt gebouwd naar een ontwerp van de Franse beeldende kunstenaar Olivier Grossetête, onder muzikale begeleiding naar beneden”, besluit de schepen.

Meer info via www.leietheater.be.