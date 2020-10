Cultuurhuis Arscene wint de zeventiende Zjaloezigen Zjeraar Anthony Statius

11 oktober 2020

12u40 0 Deinze De Hansbeekse dorpskrant Vlakaf heeft vzw Arscene verkozen tot Zjaloezigen Zjeraar 2020, de prijs voor een verdienstelijke inwoner of vereniging in het dorp. Het voltallige bestuur van het cultuurhuis werd zondag gehuldigd in een uitverkochte Sint-Petrus-en-Paulus-kerk.

De redactie van dorpskrant Vlakaf heeft voor de zeventiende keer een Zjaloezigen Zjeraar uitgereikt. De wedstrijd is genoemd naar Zjeraar, de figuur die in ’t Ansbeeks ongezouten commentaar geeft bij de artikels van Vlakaf en die van zichzelf vindt dat hij de meest verdienstelijke Hansbekenaar is. Hij is dan ook elk jaar ontgoocheld en jaloers als de prijs naar iemand anders gaat. Dit jaar is het de vereniging Arscene, die met de prijs gaat lopen.

Arscene brengt al tien jaar een eigenzinnige mix van muziek, woord en smaak. De vereniging organiseerde de voorbije jaren al meer dan 270 activiteiten, hoofdzakelijk muziekoptredens, en bereikte hiermee zo’n 20.000 bezoekers. Het huidige bestuur van Arscene bestaat uit voorzitter Wouter Langeraert, programmator Wouter Labarque, Piet De Muynck, Katrien Janssen, Hilde De Poorter en Bernadette Vandercammen. “De erkenning is meer dan terecht”, zegt hoofdredacteur van Vlakaf Koen Persyn. “Arscene geniet immers bekendheid tot ver buiten het Meetjesland en zet Hansbeke mee op de kaart. Zonder Arscene zou ons dorp niet hetzelfde zijn. Bovendien heeft men bij Arscene het hart op de juiste plaats, want tijdens de lockdown zette het bestuur een solidariteitsactie op touw voor muzikanten die het wat moeilijker hebben in tijden van corona.”

Zondag werd de prijs uitgereikt in de Sint-Petrus-en-Paulus kerk van Hansbeke. Het voltallige bestuur van Arscene werd er gehuldigd en Hansbekenaar Maarten Flamand en zijn vrouw Esther Lybeert van The Antler King zorgden voor de muzikale omkadering. “Ook in coronatijden proberen we voor de nodige cultuur te zorgen”, zegt Wouter Labarque van Arscene. “Volgende week zondag starten wij onze werking terug op met een kindertheater. Op zaterdag 31 oktober staat Folk Nevermind, een eigenzinnig eerbetoon aan Nirvana op het programma.”

Meer info via www.arscene.be.