Cultuur tijdens coronacrisis: CC Leietheater presenteert theatervoorstellingen online Anthony Statius

26 maart 2020

09u13 3 Deinze In tijden van corona snakken mensen naar een beetje cultuur. Door de strenge maatregelen zit naar het theater gaan er niet in, maar daar heeft CC Leietheater in Deinze wat op gevonden. “Via Podium Aan Huis presenteren we meer dan 40 podiumvoorstellingen online, een aanrader voor een gezellige gezinsavond”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

“Een twintigtal voorstellingen werden geannuleerd nu Leietheater noodgedwongen de deuren moest sluiten. Toch nemen we ook tijdens de coronacrisis onze maatschappelijke rol op en brengen cultuur naar de mensen thuis”, zegt Rutger De Reu. “Met Podium Aan Huis reiken we een tijdelijk platform aan met een divers aanbod aan podiumvoorstellingen uit Vlaanderen en Brussel voor jong en oud. Via dit platform kan iedereen digitaal genieten van straffe podiumvoorstellingen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn en cultuurhuizen tijdelijk dicht zijn. Podiumaanhuis.be stelt heel wat opnames beschikbaar van lopende en afgelopen voorstellingen, onder andere familievoorstellingen van hetpaleis & Abattoir Fermé, FroeFroe, BRONKS, De Maan, Kapitein Winokio en 4Hoog.”

“Via onze website www.leietheater.be kan iedereen op een laagdrempelige manier kennismaken met podiumkunsten, maar ook de doorwinterde cultuurliefhebber vindt er zijn gading”, zegt directeur van het Leietheater Benoît Vanraes. “Mensen kunnen nu kosteloos nieuwe voorstellingen en gezelschappen ontdekken. We zullen voorstellingen delen die onze programmatoren omvergeblazen hebben, of die eerder in het seizoen te gast waren. En wie weet geven we ook al een voorsmaakje van het volgende seizoen. Daarnaast lanceren we ook iedere donderdag en dinsdag om 11 uur een voorstelling die wordt aangeraden door onze programmatoren van het Leietheater. Alle voorstellingen zijn gratis te bezichtigen via onze site. Corona krijgt kunst in Deinze niet klein.”