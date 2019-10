Crossbones blazen deuntjes in kerk van Hansbeke Anthony Statius

16 oktober 2019

10u55 1 Deinze In het kader van Festival van Vlaanderen speelt het Crossbones Trombones Collective donderdagavond een concert in de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk in Hansbeke.

Met Slide ‘n Five fietst Crossbones Trombone Collective van klassieke muziek over film- en popmuziek naar hedendaagse composities. Crossbones sleept zijn publiek mee door de virtuositeit van de trombonisten en de prachtige klanken van de trombone. De groep ontstond binnen de muren van het conservatorium van Gent en de jonge muzikanten willen de veelzijdigheid van de trombone in de spotlights zetten.

Het concert start om 20 uur in de kerk van Hansbeke. Kaarten kosten 16 euro en wie jonger is dan 26 jaar betaalt 8 euro. Deze kan je bestellen via www.leietheater.be/tickets.