Creatief in quarantaine: Emile (24) bootst kunstwerken na met sport-app Anthony Statius

02 april 2020

13u09 0 Deinze Kunst en sport vallen perfect te combineren. Dit bewijst Emile Dekeyser uit Astene (Deinze). Om de lockdownperiode te overbruggen, legt de masterstudent Journalistiek met de sport-app Strava trajecten af waarmee hij bekende kunstwerken nabootst.

Emile Dekeyser studeert Journalistiek aan de UGent in momenteel loopt hij stage bij BILL, een cultuurplatform voor jongeren. “Normaal gezien ben ik vijf dagen per week in Brussel om te werken bij BILL, maar door de coronacrisis moet alles van thuis gebeuren”, zegt Emile. “Ik heb dan maar een concept bedacht dat ik perfect thuis kan realiseren. Voor een artikel op BILL heb ik op Strava - de app die je sportprestaties bijhoudt - bekende kunstwerken nagebootst via loop- en fietstochtjes. Veel mensen doden de tijd in quarantaine met sporten, maar dit kan ook perfect gecombineerd worden met kunst.”

“Al mijn routes vonden plaats in Deinze”, vervolgt Emile. Zo heb ik het bekendeschilderij ‘Ceci n’est pas une pipe’ van René Margritte al fietsend gevormd en ook Piet Mondriaan leent zich perfect tot een fietstochtje. Als je een Mondriaanroute wilt fietsen is een tochtje waarin je zo veel mogelijk woonwijken doorkruist ideaal. Het moeilijkste werk was het befaamde Zwart Vierkant van Kazimir Malevitsj. Hiervoor heb ik het voetbalveld van Astene minstens 110 keer moeten oversteken. Je moet er wat voor over hebben, dus”, aldus Dekeyser.

Meer info via https://www.bill.be/tips/strava-art.