Cosmos haalt de barbecue boven Anthony Statius

16 september 2019

08u29 0 Deinze Volleybalclub Cosmos Wontergem haalt naar goede gewoonte de barbecue boven en stelt op zondag 22 september de ploegen van dit seizoen voor.

Bij het drinken van een aperitiefje passeren de speelsters en trainers de revue en vanaf 12.30 uur wordt een barbecuemaaltijd geserveerd waarna er nog nagepraat kan worden bij een koffie. Er is ook een vegetarische optie mogelijk. Bij goed weer kunnen de kinderen zich uitleven op het springkasteel.

Iedereen is vanaf 11 uur welkom in Zaal Sint-Pieters in Vinkt. Inschrijven kan via de website www.vccosmos of via bbq@vccosmos.be.