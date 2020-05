Coronatests vanaf deze week mogelijk in triagecentrum Anthony Statius

07 mei 2020

13u13 0 Deinze In het triagecentrum in sportcomplex Palaestra worden vanaf deze week patiënten getest op het coronavirus. “Dit kan enkel op doorverwijzing van de huisarts. Wanneer iemand positief getest wordt, komt een van de door de overheid aangestelde contactonderzoekers in actie en worden personen met wie de besmette patiënt in contact kwamen, verwittigd”, zegt schepen en coördinator Johan Cornelis (CD&V).

Het triagecentrum in sportcomplex Palaestra in Deinze is vijftig dagen operationeel en binnenkort wordt het takenpakket uitgebreid. Huisartsen uit Deinze, Nevele, Zulte, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en de Gentse deelgemeenten Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde - goed voor 102.000 inwoners - kunnen sinds midden maart patiënten, die misschien besmet zijn met het coronavirus, doorverwijzen naar het triagecentrum. Daar worden ze onderzocht, maar testen op een besmetting gebeurde voorlopig enkel bij zorgverleners. Andere mensen worden getest in de ziekenhuizen.

“Vanaf deze week kan iedereen, waarbij een vermoeden van besmetting aanwezig is, getest worden in het triagecentrum”, zegt Johan Cornelis. “Belangrijk om te weten is dat er zonder doorverwijzing door de huisarts niet getest wordt. Ik benadruk graag nog eens de goede samenwerking tussen de stad Deinze, de dokters Pierre De Witte, Cedric De Jaeger en Johan Matthijs, het Rode Kruis en het Sint-Vincentiusziekenhuis.”

Hoelang het triagecentrum in de Palaestra kan blijven, is nog niet zeker. “We zijn op zoek naar mogelijke locaties in de stad voor wanneer de werking van Palaestra terug wordt opgestart. Een mogelijke locatie is het oude stadhuis op de Markt”, besluit Cornelis.