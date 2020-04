Coronacrisis dwarsboomt jubileum heemkundige kring Het Land van Nevele: “Expo uitstellen, fietstocht blijft behouden” Anthony Statius

09 april 2020

10u59 0 Deinze De coronacrisis heeft ook heel wat effect op de activiteiten van sommige verenigingen. De heemkundige kring Het Land van Nevele had heel wat gepland voor haar vijftigste verjaardag, maar moet nu noodgedwongen sleutelen aan het programma.

“We hebben beslist om de tentoonstelling in de Cichorei, de vroegere fabriek Buysse-Loveling in het centrum van Nevele, te verplaatsen naar volgend jaar”, zegt voorzitter Stefaan De Groote. “De expo met als thema ‘Het jaar 1970 gezien door de ogen van fotoreporter René Van de Walle’ was voorzien tijdens het pinksterweekend. De fietstocht ‘Fietsen langs slagveld Eerste Wereldoorlog’ tussen juni en september blijft dan weer wel behouden. Met deze activiteit willen we een bijna vergeten slagveld van de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht brengen. Deze fietstocht van maximum 20 kilometer biedt langs stopplaatsen in de zone Hansbeke, Merendree en Landegem kleine en grote verhalen aan die zich op deze locaties afspeelden. Er zullen zestien informatieve bordjes worden aangebracht met een QR-code, die leidt naar extra informatie.”

Meer info via www.landvannevele.com.