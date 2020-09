Coronabesmetting in Leieparel, kleuterklas in quarantaine Anthony Statius

15 september 2020

22u00 2 Deinze Zestien kleuters van basisschool Leieparel in Deinze moeten twee weken in quarantaine nadat hun kleuterjuf positief testte op het coronavirus. Er zijn voorlopig verder geen besmettingen op de school in de Kaaistraat.

Basisschool Leieparel is niet gespaard gebleven van het coronavirus. Een van de leerkrachten testte afgelopen weekend positief op COVID-19.

“De leerkracht in kwestie voelde zich niet goed en liet zich vrijdag testen”, zegt directeur Franky De Graeve. “Zondagavond kwam het resultaat binnen en ik heb onmiddellijk alle ouders van de kleuters verwittigd. Alle zestien kleuters moeten de komende twee weken thuisblijven. Zij moeten niet getest worden, maar indien zij symptomen van het virus vertonen, moeten de ouders contact opnemen met de huisarts. Twee kindjes werden wel getest uit voorzorg, maar de resultaten waren tweemaal negatief. Ook een collega-leerkracht die in contact kwam met de besmette juf liet zich testen en ook dit resultaat was negatief. Het blijft dus gelukkig beperkt tot één besmetting. We blijven waakzaam en houden ons zo goed mogelijk aan de maatregelen. De juf in kwestie is op dat vlak één van de meest voorbeeldige leerkrachten, hoe ze de besmetting opliep weten we niet.”