CORONA Nokere Koerse afgelast, sport- en gemeenschapszalen gesloten Anthony Statius

12 maart 2020

12u58 0 Deinze De maatregelen tegen het coronavirus volgen elkaar snel op. Hieronder een overzicht van de recentste ontwikkelingen in Deinze.

De lezing van Nele Van den Broeck in de bibliotheek van Deinze op dinsdag 17 maart wordt uitgesteld naar een latere datum.

De voorstellingen van Jenny@New York worden uitgesteld. Na overleg met de bevoegde instanties en de zaaluitbater stelt Theater NiHo de drie voorstellingen van ‘Jenny @ New York’, die eind maart zouden plaatsvinden, uit. De voorstelling worden verschoven naar vrijdag 31 juli om 20.30 uur, zaterdag 1 augustus om 20.30 uur en zondag 2 augustus om 15 uur. Deze data vallen in het laatste weekend van de Deinse Feesten, wat voor beide partijen een meerwaarde kan betekenen. Alle tickets worden automatisch geannuleerd en vervallen. De tickets kunnen opnieuw geboekt worden vanaf 1 april via 0479/05.66.84 of theaterniho@outlook.com.

Nieuwe datum voor Totally 90's. Het evenement Totally 90’s in de Brielpoort in Deinze wordt verplaatst van 14 maart naar zaterdag 9 mei 2020. Reeds aangekochte tickets blijven geldig. Mensen die niet kunnen komen op 9 mei kunnen hun tickets even goed gebruiken op onze andere evenementen later dit jaar (zie www.totally90s.be)

De wielerwedstrijd Nokere Koerse gaat niet door. De wielerklassieker wordt, samen met alle andere sportmanifestaties deze maand, afgeschaft. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist. Nokere Koerse zou normaal gezien op woensdag 18 maart starten vanop de Markt in Deinze.

Alle indoorevenementen in gebouwen van de stad en OCMW, AGB Stad Deinze worden verboden, maar alle outdoorevenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De basisdienstverlening in de stedelijke gebouwen blijft behouden.

De sportzalen Palaestra, Oostbroek en sporthal Landegem worden gesloten, alsook het cultuurcentrum Leietheater (met uitzondering van horecazaak Studio), de Brielpoort en de gemeenschapszalen. Alle mogelijke pistes in verband met eventuele terugbetaling of verplaatsing van activiteiten worden momenteel onderzocht.

Meer info volgt...

Meer lezen kan op www.deinze.be/corona.