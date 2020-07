Corona krijgt sommige tradities niet klein: rusthuisbewoners krijgen gratis oliebollen Anthony Statius

27 juli 2020

14u50 0 Deinze De Deinse Feesten mogen dan wel afgelast zijn, sommige tradities krijgt zelfs het coronavirus niet klein. Zoals ieder jaar bakten de foorkramers oliebollen voor alle rusthuisbewoners van Deinze.

De eerste maandag van de Deinse Feesten-periode worden er altijd oliebollen gebakken voor de rusthuisbewoners van Deinze. Dit initiatief werd meer dan twee decennia geleden in gang gestoken door onder andere Bertrand Coussens, de geliefde foorkramer die in 2016 overleed. Bertrands dochter Heidi, kleinzoon Thibault en diens vriendin Feeline stonden maandag op post aan woonzorgcentrum Sint-Jozef in deelgemeente Petegem. Met mondmasker, uiteraard. Ze kregen hulp van enkele vrijwilligers van het Deinse Feesten-comité en schepen van Feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Deinze).

“Samen met de collega’s van Frituur Booghs en kermisgastronomie Bultinck zorgen we ervoor dat de bewoners van alle rusthuizen van Deinze kunnen genieten van gratis oliebollen,” klinkt het. “Voor de veiligheid blijven we buiten en de oliebollen worden door het personeel tot bij de bewoners gebracht.” Geert Ballegeer van woonzorgcentrum Sint-Jozef juicht het initiatief toe: “Onze bewoners stellen dit mooie gebaar zeker op prijs. Ze klaren op omdat ze weten dat ze niet vergeten worden in deze moeilijke tijden.”