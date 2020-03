Corona in Deinze: De Brielmeersen sluit, markten gaan door Anthony Statius

16 maart 2020

13u12 0 Deinze In de strijd tegen het coronavirus werden ook in Deinze nog extra maatregelen genomen. Op bevel van Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere gaat provinciaal domein De Brielmeersen dicht.

De Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) heeft maandag nog extra maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus.

“Provinciaal domein De Brielmeersen sluit met onmiddellijke ingang. Volgens de federale richtlijnen mogen de markten doorgaan, dus voorlopig ook de woensdagmarkt in Deinze. De capaciteit wordt beperkt tot één persoon per vier vierkante meter, dus iedereen houdt minstens een meter afstand. Het is de bedoeling dat iedereen zich kan bevoorraden, maar doe geen praatjes met elkaar.”

“Ten slotte nog goed nieuws. De persoon die zich in quarantaine bevond in het woonzorgcentrum Karel Picqué testte negatief”, besluit de burgemeester.