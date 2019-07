Comité Lucien Buysse naar Tourdirectie: “Ronde van Frankrijk moet in 2026 door Deinze rijden” Anthony Statius

06 juli 2019

08u40 6 Deinze De comités Lucien Buysse en Lucien Van Impe geven hun droom om de Ronde van Frankrijk naar Deinze en Erpe-Mere te krijgen niet op. Zaterdagochtend trok het Buysse-comité richting Brussel om er te lobbyen bij de Tourdirectie.

Het comité Lucien Buysse is zaterdagochtend vroeg vertrokken richting Brussel. Ook Wontergemnaar Lieven Tack, die zich voor de gelegenheid volledig had uitgedost als zijn dorpsgenoot die in 1926 de Tour de France won, was van de partij.

“In 2026 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat Lucien Buysse de Tour won”, zegt Lieven. “Dat jaar is het ook vijftig jaar geleden dat Lucien Van Impe de Tour won. Beide comités stelden samen een brief op en die werd ondertekend door burgemeesters Jan Vermeulen (CD&V) en Hugo De Waele (CD&V). In die brief vragen we aan de directie van de Tour de France om Deinze en Erpe-Mere in 2026 te integreren in het parcours van de Ronde van Frankrijk, die als eerbetoon aan de twee Luciens. Dezelfde brief zullen we ook afgeven aan de voorzitter van de Belgische Wielerbond.”