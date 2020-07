Comedyshow K&T-club Sint-Hubert uitgesteld naar oktober 2021 Anthony Statius

25 juli 2020

17u30 0 Deinze De comedyshow ‘Marianne & Rita maken lol van Deinze tot Tirol’ van Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert wordt uitgesteld naar oktober 2021.

De comedyshow was oorspronkelijk gepland op vrijdag 13 maart in zaal Ter Wilgen in Petegem. Door de corona-maatregelen werd de show uitgesteld naar vrijdag 9 oktober 2020, maar ook deze datum vindt de organisatie te vroeg. “We spelen op veilig en hebben een nieuwe datum geprikt, namelijk vrijdag 22 oktober 2021 om 20 uur", zegt voorzitter Christian Lachaert. “Deze voorstelling zal plaatsvinden in De Brielpoort. “Alle aangekochte toegangstickets van vrijdag 13 maart zullen probleemloos aanvaard worden op de nieuwe datum. Ondanks het feit dat het jammer is dat ook deze comedy niet kan doorgaan, zijn we er als bestuur van overtuigd dat veiligheid primeert.”