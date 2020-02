Colruyt wil winkel in Astene vernieuwen Anthony Statius

16 februari 2020

14u22 7 Deinze Supermarktketen Colruyt kijkt om het filiaal in Astene uit te breiden of om er een nieuwbouw te zetten.

De gemeenteraad van Deinze moet zich donderdag buigen over een planologisch attest, dat werd aangevraagd door Colruyt. “Colruyt wil een nieuwe winkel bouwen of de bestaande winkel uitbreiden op de site in de Gampelaeredreef”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Omdat het terrein niet volledig binnen de woonzone ligt, moet eerst een planologisch attest bekomen worden. Dit moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad.”