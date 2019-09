Collega’s DVC Heilig Hart tonen kunstwerken in de tuin Anthony Statius

08u38 0 Deinze Kunstliefhebbers moeten komend weekend in DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne zijn. Vijftien collega’s lieten hun creativiteit de vrije loop en het resultaat is de expo ‘ZJW’ of ‘Zie je wel, het detail dat een of het verschil maakt’. Iedereen is welkom op zaterdag en zondag tussen 11 en 16 uur.

Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne, Deinze biedt ondersteuning en zorg op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het DVC telt meer dan 600 werknemers en vrijwilligers en is daarmee een van de grootste werkgevers van Deinze. Vijftien collega’s engageerden zich voor de kunsttentoonstelling ZJW, die enkel dit weekend te bekijken is.

“Onze collega’s zijn op zoek gegaan naar details”, zegt communicatieverantwoordelijke Leen De Vos. “Ze hebben dit op kunstzinnige wijze vertaald in woord, in beeld, in objecten. Het detail dat een of het verschil maakt toont zich in een gewoonte, in een handeling, in een beweging, in een fysieke context, in een dienstverlening, in een geluid dat een betekenis heeft voor de zorgvrager, voor de begeleider, de ouder, de broer of zus, kortom voor iedereen die samenleeft en werkt met onze zorgvragers met beperkingen. Sommige medewerkers lieten zich inspireren in een verkennende samenwerking met bekende kunstenaars zoals fotograaf Jacques Sonck en beeldend kunstenaars Berlinde De Bruyckere en Chantal Pollier.”

“De kunstwerken worden in de tuin van ons DVC opgesteld en iedereen kan zaterdag en zondag tussen 11 en 16 uur een kijkje komen nemen. Je wandelt langs verborgen hoekjes en kantjes. Je kan er stil staan bij een gedicht, je laten verwonderen door een foto of sculptuur, je laten verrassen door een geluid of performance. Starten doe je via de hoofdingang van DVC Heilig Hart. Daar kan je een kunstkrantje kopen voor het traject met een duiding van de kunstwerken. De wandeling is een kilometer lang en volledig rolstoeltoegankelijk. In de Leietuin kan je een frisdrank, biertje of koffie met dessertje vinden”, besluit Leen.