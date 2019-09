Colette en René vieren diamanten huwelijksverjaardag Anthony Statius

13 september 2019

14u37 0 Deinze In het woonzorgcentrum Karel Picqué hebben Colette Vandamme (89) en René Verfaillie (86) donderdag hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd.

Colette woont sinds april 2018 op de afdeling Kaandelbeek in het WZC Karel Picqué. Haar echtgenoot René woont nog thuis in de Mouterijdreef maar komt bijna dagelijks op bezoek bij Colette. Beiden werden geboren Wervik.

René was bevriend met de broer van Colette en ze leerden elkaar kennen op het Boerenbal. Op 12 september 1959 stapten ze in het huwelijksbootje. De hobby’s van René zijn fotografie en film en Colette is naaister. Samen hebben ze vaak gereisd, vooral door België, Frankrijk en Duitsland en ze houden van uitstapjes naar zee en culturele bezoekjes. Het koppel heeft een zoon en twee kleindochters.