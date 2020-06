Cocktailman Reinout Gelaude (39) voltrekt nu ook huwelijken: “Persoonlijke ceremonie op maat van het koppel” Anthony Statius

05 juni 2020

09u50 0 Deinze Naast cocktail- en whiskyworkshops organiseert Deinzenaar Reinout Gelaude (39) nu ook weddings at your place. “Als een soort niet-christelijke priester begeleid ik koppels op de mooiste dag van hun leven”, zegt Reinout.

Met cocktailfeestjes voor women only en whiskytastings voor iedereen brengt Reinout Gelaude al jaren sfeer in heel wat Vlaamse huiskamers. Sinds kort toont de leerkracht uit Grammene (Deinze) ook zijn romantische kant met het concept wedding at your place.

“Meer en meer koppels stappen af van het klassieke trouwscenario”, zegt Reinout. “Eerst voor de wet, dan voor de kerk en dan een feest; dat is passé. Trouwen voor de wet gebeurt niet altijd op de dag van het feest en trouwen voor de kerk gebeurt steeds minder, maar koppels willen wel een mooie ceremonie. En daar kom ik in het spel. Ik spreek eerst af met het koppel om te luisteren naar hun verwachtingen en vanaf dan neem ik het over. Ik contacteer de sprekers, ik zorg voor de juiste live muziek en op de dag zelf praat ik alles aan elkaar. Het enige wat de geliefden moeten doen is hun geloften schrijven, dat kan ik natuurlijk niet overnemen.”

Reinout vergelijkt zijn concept met de Amerikaanse rent-a-priests. “Ik zie mezelf een beetje als een niet-christelijke priester”, zegt Reinout. “Noem mij zeker geen ceremoniemeester, want dat ben ik zeker niet. Ik houd me enkel bezig met de ceremonie zelf, de rest van het feest is voor iemand anders. Vier jaar geleden ben ik zelf op deze manier getrouwd. Hannes Careel en Tim Verleyen, twee goede vrienden, hebben toen ons huwelijk voltrokken tijdens een persoonlijke ceremonie met muziek van onder andere enkele oud-leerlingen van mij. Ik vond dat zo mooi en ik wou dat graag zelf eens voor andere mensen doen. Ik heb ondertussen al zo’n vijftien huwelijken voltrokken en de reacties zijn lovend. De oudere generatie is in het begin vaak argwanend, maar het zijn zij die achteraf komen zeggen hoeveel ze ervan hebben genoten. Door het coronavirus zijn alle geplande huwelijken uitgesteld naar volgend jaar, ik kan al niet wachten om terug mensen gelukkig te maken”, besluit Reinout.”

