Club-manager Vincent Mannaert is rijbewijs 15 dagen kwijt na vermeend vluchtmisdrijf CEMG/CMG

28 november 2019

06u01 5 Deinze Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt of Vincent Mannaert (45), manager van eersteklasser Club Brugge, afgelopen week vluchtmisdrijf heeft gepleegd na een ongeval of niet. Zijn rijbewijs is voorlopig voor vijftien dagen ingetrokken.

Mannaert was vrijdagavond rond middernacht betrokken bij een kettingbotsing op de E40 in Nevele, waarbij één gewonde viel. Hij reed als vijfde wagen in op vier wagens die enkele minuten eerder op elkaar waren geknald en de E40 versperden. Volgens getuigen stapte Mannaert uit en excuseerde hij zich uitvoerig, maar verliet hij even later de plaats van het ongeval.

“Samen met een andere betrokkene ben ik inderdaad vertrokken, omdat er nog een zesde wagen op de auto’s was ingereden en we daar ons leven riskeerden”, reageert Mannaert kort. Hij benadrukt dat hij die avond zelf nog naar de politie belde en uit te leggen wat er was gebeurd. Omdat Mannaert de plaats van het ongeval verliet, onderzoekt het parket of hij zich wilde onttrekken aan vaststellingen van de politie en dus vluchtmisdrijf pleegde, of zijn vertrek als ‘niet ter plaatse blijven’ moet worden gekwalificeerd. In afwachting van het onderzoek moest de Club-manager, die komend weekend op het politiebureau wordt verwacht om verklaringen af te leggen over het ongeval, zijn rijbewijs vijftien dagen inleveren. (CEMG/CMG)