Clown Zwiep poetst ruiten van Deinse woonzorgcentra: “Kort maar leuk contact met de bewoners” Anthony Statius

24 april 2020

15u31 8 Deinze De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze hebben vrijdag bezoek gekregen van clown Zwiep. De kleurrijke figuur kwam er de ruiten poetsen en daar genoten de bewoners zichtbaar van aan de andere kant van het glas.

Clown Zwiep is een act van Lore Maegerman van het Rariteitenkabinet. Ze is contactclown in opleiding en heeft haar basisopleiding Clown in de Zorg afgerond bij Clownsense.

“Door de maatregelen rond het coronavirus werd mijn vervolgopleiding onderbroken, maar als Zwiep blijf ik niet bij de pakken zitten”, zegt Lore. “Het liefst wat Zwiep doet, is ruiten poetsen dus trek ik er in dit heerlijke lenteweer op uit met mijn kar om mijn diensten aan te bieden bij woonzorgcentra in de streek.”

Zwiep was al te gast bij WZC Karel Picqué en vrijdag was Sint-Vincentius aan de beurt. “Overal waar ze mag, zeept Zwiep de buitenzijde van de ruiten in en smijt ze zich in haar missie om die te laten schitteren. Doorheen het glas ontstaan korte, poëtische contacten met de bewoners en er wordt veel gelachen.”