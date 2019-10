Clouseau komt opnieuw naar de Brielpoort Anthony Statius

04 oktober 2019

10u52 8 Deinze Clouseau passeert op zaterdag 30 mei 2020 opnieuw langs de Brielpoort in Deinze. De broertjes Wauters stellen er hun nieuwe album Tweesprong voor. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 11 oktober om 10 uur.

Drie jaar na ‘Clouseau Danst’ is Clouseau terug met hun dertiende Nederlandstalige plaat Tweesprong. De plaat komt uit op 8 november en om hun nieuwe muziek voor te stellen gaan Koen en Kris Wauters met hun band op tournee door Vlaanderen en Nederland. Op zaterdag 30 mei komen ze ook naar Deinze.

Voor het nieuwe album besloten Koen en Kris vol in te zetten op waarachtigheid. Aalle songs die wat vrijblijvend waren, tekstueel of muzikaal, verdwenen uit de lijst. Koen en Kris gaan hierbij de moeilijkere onderwerpen niet uit de weg. Kris schreef samen met zijn kompaan Stefaan Fernande het overgrote deel van de songs op Tweesprong en Koen leverde een paar prachtige teksten, waarvan ééntje op muziek werd gezet door oude vriend Frank Boeijen. Daarnaast heeft ook Jan Leyers een paar fijne songs aangeleverd, samen met Frank Vander linden. Het is ook de eerste keer dat Kris de productie volledig op zich heeft genomen. Na de eerste single Tijdmachine verschijnt vandaag het nieuwe nummer Nog niets gezien.

Tickets gaan in verkoop op vrijdag 11 oktober om 10 uur via greenhousetalent.be.