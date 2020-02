Claude Nijs spreekt over liberaal gedachtegoed in bib Anthony Statius

19 februari 2020

16u19 0 Deinze Willemsfonds Deinze nodigt ondernemer Claude Nijs uit. Op woensdag 4 maart is hij te gast in de bibliotheekkelder met zijn lezing ‘ Een liberale blik op het leven’.

Claude Nijs is afstammeling van een gekende Deinse ondernemersfamilie, die gespecialiseerd is in de restauratie van monumenten en historische gebouwen. Het bedrijf P. Nijs is een typisch familiebedrijf dat momenteel door Claude en zijn broer Xavier, ondertussen al de vierde generatie, geleid wordt. Momenteel zijn ze bezig met het restaureren van het kerkje van Bachte en op zondag 17 mei houden ze er een openwervendag.

Dirk Verhofstadt

Daarnaast is Claude gewezen voorzitter van de liberale denktank Liberales en hij heeft tijdens zijn voorzitterschap (2013-2019) nauw samengewerkt met Dirk Verhofstadt. In zijn lezing ‘een liberale blik op het leven’ vertelt Claude hoe het liberale gedachtegoed zich heeft ontwikkeld.

Iedereen is welkom om 19.30 uur in de bibliotheekkelder op de Markt van Deinze. Tickets kosten 5 euro en inschrijven kan tot vrijdag 28 februari via willemsfondsdeinze@telenet.be, bart.provijn@telenet.be en de bestuursleden.