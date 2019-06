Claude Gekiere spreekt over vondelingen in De Klaproos Anthony Statius

17 juni 2019

16u17 0 Deinze Claude Gekiere, voorzitter van Familiekunde Deinze, geeft op dinsdag 25 juni een voordracht over de geschiedenis van de vondelingen. Iedereen is welkom om 19.30 uur in het auditorium van bibliotheek De Klaproos in Landegem.

Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel en de oudst gekende is Mozes. Deinzenaar Claude Gekiere gaat in zijn voordracht dieper in op de geschiedenis van de vondelingen. De toegang is gratis en iedereen is welkom.