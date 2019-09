Chris verloor haar man aan kanker en bundelt zijn dagboekfragmenten en gedichten in boek: “Ook na zijn dood biedt Bart steun en herkenning aan lotgenoten” Anthony Statius

10 september 2019

15u33 0 Deinze In het boek Over de grens geeft Bart Huyghe inkijk in de laatst vijf jaar van zijn leven met kanker. Bart overleed op 10 oktober 2018 op 58-jarige leeftijd, maar zijn echtgenote Chris De Vos houdt de herinnering aan haar man levend met deze postume bundeling van gedichten en dagboekfragmenten. “De tekstjes zijn soms heel persoonlijk en confronterend, maar ze zijn tegelijk ook heel herkenbaar. Ze kunnen steun bieden aan al wie met kanker te maken krijgt”, zegt Chris. De opbrengst van Over de grens gaat volledig naar het Leuvens Kankerinstituut.

In het DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne bij Deinze kent iedereen Bart Huyghe. De man was er jarenlang aan de slag, eerst als maatschappelijk werker en later als stafmedewerker communicatie en als fundraiser.

“Bart was een bescheiden en attente man”, zegt collega en goede vriend Theo Verwaeren. “Hij was zeer geïnteresseerd in andere mensen en wanneer er iemand ziek was, ging hij die altijd een persoonlijk briefje schrijven. Daarnaast was hij een vertrouwenspersoon voor zijn collega’s.” Op 10 oktober moesten de medewerkers en zorgvragers van het dienstverleningscentrum afscheid nemen van hun geliefde collega, maar hij zal altijd een beetje aanwezig blijven. In de binnentuin werd een fragment uit een van zijn gedichten in grote letters op de muur geschilderd: “Ik ben bang voor wat komen gaat. Ik wil niet loslaten wat zo aan mij verbonden is. Eenheid mag niet verbroken worden.”

“Kanker heeft de laatste tien jaar van ons leven getekend”, vertelt Chris De Vos, met wie hij in 1983 trouwde en samenwoonde in Berlare. “Hij kreeg eerst het signaal van de uroloog dat er tekenen waren van kwaadaardige kankercellen in de blaas. Hij werd al vrij snel doorverwezen naar het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven en er volgden een ingrijpende blaasoperatie en chemotherapie. In 2017 werd huidkanker vastgesteld en opnieuw volgde een reeks zware behandelingen. Men zegt altijd dat je moet vechten tegen kanker, maar Bart heeft niet gevochten. Hij heeft gewoon alles gedaan wat mogelijk was om de ziekte te boven te komen. Kanker overwon het lichaam van patiënt Bart Huyghe, maar de geest van de schrijver Bart Huyghe blijft leven in zijn dagboekfragmenten, gedichten en foto’s, die hij de laatste jaren van zijn leven heeft bijgehouden.”

“Enkele maanden na de begrafenis begon het idee om enkele gedichten en dagboekfragmenten te bundelen in een boek”, vervolgt Chris. “Deze tekstjes zijn zeer confronterend en vaak ook persoonlijk; ze geven de lezer een inkijk in de laatste jaren van zijn leven met kanker. Zijn moed om zonder te klagen door te zetten, zijn ongelooflijke wil om bij ons te blijven en zijn bezorgdheid om het welzijn van anderen, typeerden hem. In al die jaren heb ik hem slechts tweemaal, in zijn slaap, horen zeggen: ik wil dit niet. Het boek is een verhaal over hoe ver een mens kan gaan; vandaar de titel Over de grens.”

“De integrale opbrengst van dit boek gaat naar het Leuvens kankerinstituut (LKI). Met dit boek willen we alle betrokkenen bij kanker, de patiënten, mantelzorgers en hulpverleners op de oncologieafdeling van Gasthuisberg, een hart onder de riem steken. Dit boek dient niet om in een ruk uit te lezen, maar wel om af en toe vast te pakken en even stil te staan bij wat kanker met een mens, een gezin, een familie of vrienden doet”, besluit Chris.

Over de grens kost 22,50 euro en het boek wordt voor de eerste keer te koop aangeboden op het kunstevenement ZJW.?!19, dat op zaterdag 14 en zondag 15 september plaatsvindt in het DVC Heilig Hart.

Meer info via 0476/57.33.49 of devos.chris@gmail.com.