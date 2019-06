Chocolatier Bart Van Cauwenberghe opent trendy café Studio in cc Leietheater Anthony Statius

04 juni 2019

19u45 0 Deinze Een verrassing van formaat: chocolatier Bart Van Cauwenberghe van De Zwarte Vos in Astene wordt de uitbater van de horecazaak in het toekomstige cultuurcentrum Leietheater. Samen met zijn zoon Tim opent hij er in september Studio, een trendy theatercafé waar plaats is voor muziek, food- en kunstbeleving.

Bart Van Cauwenberghe is ondertussen geen onbekende meer in de streek. Bart baat al jaren zijn chocoladewinkel De Zwarte Vos uit in Astene en in 2005 werd hij benoemd tot Ambassadeur van de Belgische chocolade. Vorig jaar werd hij nog opgenomen in de gids Finest Chocolatiers in Belgium and Luxemburg 2019’ van Gault&Millau en met zijn Legendary-reeks, dat chocolade, likeur en een juwelenlijn omvat, is hij ook wereldwijd actief. Met de theaterbar Studio in het nieuwe cultuurcentrum van Deinze waagt Bart zich aan een volledig nieuw avontuur.

“Naast het culinaire is cultuur altijd mijn passie geweest”, vertelt Bart Van Cauwenberghe. “Zo speelde ik in een ver verleden toneel en daarnaast was ik even actief als drummer in een rockband. Deze interesses wil ik graag combineren met Studio. Het wordt een grand café met accenten van een bruine kroeg, maar ook met vintage elementen. De theaterbar wordt een plek waar je kan genieten van muziek- food- en kunstbeleving, waar iedereen zich thuis voelt en waar gemeenschapsbeleving centraal staat. Ik wil ook kansen geven aan beginnende artiesten en studenten van de kunstacademie. Er zal ruimte zijn om te exposeren, te experimenteren, zowel voor de kunstenaar als voor de kunstliefhebber. Op termijn voorzien we op donderdagavond een soiréé-café, een gezellige bijeenkomst waar je kan genieten van live muziek, vertellingen, debatten over kunst en andere voordrachten.”

“Ik ga de zaak samen runnen met mijn zoon Tim, die momenteel werkzaam is in de evenementenwereld. Onze vennootschap heet Studio Legia, een verwijzing naar de Leie (Legia is de oud-Romeinse benaming voor de Leie). De menukaart wordt uniek. We denken aan fingerfood, food sharing en comfort food met ook oog voor vegetarische en veganistische gerechten, dranken die we kennen, maar ook dranken die we nog moeten leren kennen. We zullen zoveel mogelijk werken met duurzame producten en met streekproducten.

“Net als in dienstencentrum Leiespiegel hebben we ruimte voor een horecazaak voorzien in Leietheater”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “We zijn heel tevreden dat de zaak zal worden uitgebaat door een Deinse ondernemer. Ook cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) is enthousiast: “Ik twijfel er niet aan dat Studio een meerwaarde zal betekenen voor Deinze. Door deze zaak kunnen we de culturele top in Leietheater nu ook combineren met de culinaire top.”

Bart en Tim zoeken nog zaal- en keukenpersoneel, geïnteresseerden kunnen contact opnemen via 09/386.42.05 of info@dezwartevos.be. Voor meer info kan je binnenkort terecht op de website wwww.studiodeinze.be.