Chocolatier Bart Van Cauwenberghe heropent na groen licht van stad Deinze: “40.000 paaseitjes staan hier te wachten” Anthony Statius

23 maart 2020

13u13 0 Deinze Belgisch chocoladeambassadeur Bart Van Cauwenberghe heropent woensdag na twee weken zijn zaak De Zwarte Vos in Astene (Deinze). Hiervoor krijgt hij toestemming van het stadsbestuur. “Paaseieren zijn misschien niet levensnoodzakelijk, maar ook in quarantaine moeten kinderen kunnen genieten van een paasfeest”, zegt Bart.

Voor chocolatiers kon de coronacrisis op geen slechter moment uitbreken. Met Pasen voor de deur en een stralende eerste lentezon zijn deze dagen de drukste van het jaar voor menig chocolatier, maar door de strenge maatregelen gingen de deuren van de meeste chocoladeateliers dicht. Ook Bart Van Cauwenberghe sloot twee weken geleden zijn zaak De Zwarte Vos in Deinze, maar woensdag gaat hij weer chocolade verkopen.

Uitzondering

“Volgens de richtlijnen mogen enkel voedingswinkels met levensnoodzakelijke producten opendoen, maar ik heb een uitzondering gevraagd én gekregen van het stadsbestuur van Deinze”, vertelt Bart. “Het begin van de lente is normaal gezien een zeer drukke periode voor chocolatiers. Bij het invoeren van de quarantainemaatregelen was onze productie in volle gang en nu staan hier zo’n 40.000 gevulde paaseitjes en tientallen paashazen en -klokken te wachten. Je kan deze producten wel opnieuw smelten, maar dat vind ik zonde. Daarbij vind ik dat we onze tradities in ere moeten houden en dat we in het weekend van 12 april er voor moeten zorgen dat zoveel mogelijk gezinnen kunnen genieten van het paasfeest.”

Beschermende handschoenen en ontsmettingsalcohol zijn al standaard in een chocoladeatelier en nu probeer ik ook nog eens de producten zoveel als mogelijk voor te verpakken Bart Van Cauwenberghe

Bart heeft zijn productie ‘on hold’ gezet en zijn drie vaste medewerkers zijn tijdelijk werkloos, dus voorlopig doet hij alles alleen. “Terug naar de roots, toen ik De Zwarte Vos als eenmanszaak ben gestart”, zegt Bart. “Ik doe de winkel op woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag telkens van 9 tot 13 uur open. Hierbij neem ik wel de veiligheidsmaatregelen in acht. Er wordt slechts een klant per keer in de winkel toegelaten, betalen kan enkel met Bancontact en ik sta achter plexiglas. Beschermende handschoenen en ontsmettingsalcohol zijn sowieso al standaard in een chocoladeatelier en nu probeer ik ook nog eens de producten zoveel als mogelijk voor te verpakken. Als iedereen de regels respecteert en voldoende afstand bewaart, dan is er weinig kans op besmetting. Voorlopig reageren mensen positief op het feit dat ik mijn zaak heropen, maar ik hoop dat men ook effectief durft langskomen. Leveringen aan huis doe ik niet. Voor een doosje pralines naar pakweg Zulte rijden, daar houd ik niets aan over. Daarbij is dat zeker niet veiliger dan wanneer mensen naar de winkel komen.”

Bestellen kan via info@dezwartevos.be of 09/ 386.42.05 .