Chirokamp in Nevelse serres inspireert stadsdichter Anthony Statius

01 augustus 2019

14u17 0 Deinze Het verhaal van Chiro Burcht, die te gast was in het Nevelse sierteeltbedrijf van Goderick Meuninck en Annemarie Vroman, is ook de Deinse stadsdichter Steven Van de Putte niet ontgaan. Hij liet zijn inspiratie de vrije loop en sloeg onmiddellijk aan het dichten. Het resultaat kan u onderaan dit artikel lezen.

Een aantal dagen geleden was een honderdtal jongeren van Chiro Burcht te gast bij siertelers Goderick Meuninck en Annemarie Vroman uit Nevele. Normaal gezien ging de groep naar het Waalse dorpje Martilly, maar aangezien daar nog steeds sprake is van varkenspest bij everzwijnen, moest men op zoek gaan naar een alternatief. Na een oproep van de vrouwenvereniging KVLV bij al haar leden die actief zijn in de land- en tuinbouw, boden Goderick en Annemarie hun bedrijf in Nevele aan als kamplocatie. Tien dagen lang konden de jongeren terecht op de weide naast de serres, en eten en douchen deden zij tussen de honderden kamerplanten. Een kamp om nooit te vergeten. Om het al helemaal onvergetelijk te maken, werd het verhaal door Steven Van de Putte vereeuwigd in een gedicht:

Kamp

(Chiro van Burcht te gast in Deinze, zomer 2019)

We plukken onze ruggen licht,

leggen riemen af. Een nuttige

lading dromen krijgt een veilig

onderkomen in gesjorde harten.

Deze weide is onze ruimtehaven

dichtbij een ingebeelde oostelijke

evenaar klimmen we als raketten

in hagen omhoog en landen zacht

in elkaars malse armen.

Bij elke schaterlach pakken we

nieuwe scheuten, worden onze

lippen voller van het zwijgen,

barst onze serretaal uit zijn

glazen voegen. We zijn geen

kasplantjes meer. We groeien

van beregening en wassen ons

elke avond de wax en de talg uit

de haren die met de jaren van

hartstocht verdonkeren.

We kijken naar de hemel,

horen heuvels, het reutelen

van rotten in verre bossen,

tellen serre-sterren tot we slapen.

Onze jeugd is licht als

een sierteelt van tijd geworden.