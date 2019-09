Chicken World wordt Kip en Hip: “Nu ook vis-, veggie- en andere vleesbereidingen” Anthony Statius

12 september 2019

16u16 0 Deinze Chicken World, de bekende ‘kippenwinkel’ langs de N43 in Petegem-aan-de-Leie, transformeert naar Kip en Hip. Binnenkort vind je er ook onder andere vis, rundvlees maar ook vegetarische gerechten. “We willen ons nog meer profileren als een speciaalzaak met kwaliteitsvolle bereidingen die je niet vindt in de gewone supermarkt”, zegt zaakvoerster Hilde Tack.

Wie vaak door Deinze rijdt, heeft waarschijnlijk al gezien dat er heel wat beweegt bij Chicken World, de speciaalzaak voor wild, gevogelte en traiteurbereidingen van Ivan Vandekerckhove en Hilde Tack langs de Kortrijksesteenweg. Chicken World - niet te verwarren met Chicken Masters, het productiehuis van Ivan en Hilde, bestaat sinds 2002 en binnenkort verandert de naam naar Kip en Hip.

“We staan bekend voor ons aanbod aan bereidingen met kip, maar we zijn al langer zoveel meer dan dat,”, zegt Hilde. “In onze vernieuwde winkel gaan we ons assortiment nog veel meer uitbreiden. Zo zal je hier ook verse maaltijden met vis vinden, maar ook vegetarische gerechten, steaks of gerechten met lam of varken. We gaan voor een totaalconcept: hier vind je alles van aperitief tot dessert. We onderscheiden ons van supermarktketens door onze dagverse bereidingen en ons uitgangspunt blijft gezond, kwalitatief en lekker eten. Hiervoor nemen we een extra kok in dienst. Wij bieden 7 dagen op 7 deze verse dagschotels aan in een gloednieuwe automaat op onze parking. In de winkel zal de nieuwe shopverantwoordelijke Jorinde instaan voor het persoonlijk contact en het buurtwinkelgevoel, dat we zo belangrijk vinden. In een eethoekje kan iedereen zijn of haar maaltijd nuttigen.”

Hilde en het Kip en Hip-team nodigen iedereen uit op het openingsweekend op vrijdag 20 en zaterdag 21 september. Elke klant krijgt een geschenkje en bij aankoop van minsten 25 euro aan producten krijg je er een verse kip gratis bij. Elke zaterdag is er een spitkraam tussen 8 en 18 uur. Binnenkort meer info via www.kipenhip.be.