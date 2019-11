Chemielokaal vat vuur in Erasmusatheneum: brand onder controle Anthony Statius

07 november 2019

09u44 8 Deinze In het Erasmusatheneum in de Volhardingslaan in Deinze is donderdagochtend een brand ontstaan in een chemielokaal op de vierde verdieping. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

Omstreeks 8.15 uur ontstond een brand in een van de chemielokalen op de bovenste verdieping van het Erasmusatheneum in Deinze. Er waren op dat moment geen leerlingen of leerkrachten aanwezig in het lokaal. Volgens de brandweer gaat het vermoedelijk om een kortsluiting.

Er waren even felle steekvlammen door het raam te zien en er was een felle rookontwikkeling. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de brandweer kreeg de brand snel onder controle. “Alle aanwezige leerlingen werden vlot geëvacueerd”, zegt adjunct-directeur Michael Van Coopenolle. “Zij werden eerst naar de naburige basisschool gebracht en vervolgens werden ze verzameld in de eetzaal van het atheneum. Alle ouders hebben snel een bericht gekregen. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.”

Volgens de brandweer is er geen zware schade. De schade blijft beperkt tot het chemielokaal zelf en wat rookschade in de andere lokalen op de gang. Het gebouw, behalve de vierde verdieping, zal in de loop van de dag vrijgegeven worden.