Chauffeurs Minder Mobielen Central mogen opnieuw de baan op Anthony Statius

03 juni 2020

Deinze De chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (MMC) van Deinze mogen vanaf donderdag terug de baan op. "Uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen voor de bestuurders en passagiers", zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V).

Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen start de Minder Mobielen Centrale (MMC) van Deinze donderdag opnieuw op. De MMC is een sociale dienstverlening van het OCMW voor personen met een beperkt inkomen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Zij kunnen rekenen op vrijwillige chauffeurs die op bepaalde uren of dagen beschikbaar zijn.

“De Minder Mobielen Centrale was door het coronavirus een aantal weken herleid tot een boodschappendienst voor de bestaande klanten,” zegt schepen Conny De Spiegelaere. “Nu wordt de volledige dienstverlening opnieuw opgestart. De vrijwilligers mogen zelf beslissen of ze al dan niet terug ingezet worden. We zorgen voor handgel en we vragen dat zowel de chauffeur als de passagier een mondmasker draagt tijdens het vervoer.”

“We geven voorrand aan mensen die een rit aanvragen voor een bezoek aan de arts, het ziekenhuis, de kinesist en pedicure”, vult MMC-verantwoordelijke Jelke Otten aan. “Ook ritten naar de kapper en de winkel zijn mogelijk. Andere aanvragen worden ingevuld volgens de beschikbaarheid van de chauffeurs. We hopen met deze heropstart mensen opnieuw te kunnen ondersteunen in hun mobiliteit en hen zo uit het isolement van de laatste weken te halen. Er zijn al heel wat aanvragen en we blijven op zoek gaan naar nieuwe chauffeurs. Zij mogen zich aanmelden via 09/387.82.83 of mmc@deinze.be.”