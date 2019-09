Chauffeur na drie kwartier bevrijd uit terreinwagen na frontale botsing Jeroen Desmecht en Wouter Spillebeen

11 september 2019

16u52 18 Deinze De bestuurder van een SUV is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een frontale botsing op de Burgemeester Van Crombrugghelaan in Sint-Martens-Leerne. De chauffeur zat ruim drie kwartier gekneld in de terreinwagen.

De SUV en een personenwagen kwamen tot een frontale aanrijding. De bestuurder van de kleinere auto liep slechts lichte verwondingen op, maar de bestuurder in de terreinwagen was er slechter aan toe. Hij zat gekneld in zijn wagen en kon pas na drie kwartier door de brandweer bevrijd worden. Het dak van de wagen moest helemaal losgeknipt worden.

De man werd uiteindelijk met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De Burgemeester Van Crombrugghelaan blijft voorlopig volledig afgesloten in afwachting van de politionele vaststellingen en de takelwerken.