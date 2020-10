Charlotte (48) na carrièreswitch weer naar de frituur: “Het kriebelde te veel” Anthony Statius

03 oktober 2020

14u22 4 Deinze Charlotte Moerman (48) heeft de bekende frituur in de Kastanjelaan in Petegem (Deinze) overgenomen. Samen met haar kinderen toverde ze ‘t Frietgenot om tot Lotte’s Frietshop.

De frituur op de hoek van de Kastanjelaan en de Oostkouterlaan in Petegem, naast basisschool Sint-Hendrik, bestaat al meer dan twintig jaar. De voorbije elf jaar werd het uitgebaat door Lei Wang en Yanyan Yin en met de uit Zulte afkomstige Charlotte Moerman heeft het frietkot nu een nieuwe eigenaar.

Drive-in

“Toen ik 24 jaar was, ben ik een frituur begonnen in Dentergem”, vertelt Charlotte. “Daarna heb ik frituur De Vrijboom uitgebaat in Lotenhulle, maar elf jaar geleden ben ik voor een carrièreswitch gegaan. Ik heb onder andere gekoerst met paarden en vier jaar geleden heb ik de kledingzaak Petit Paris geopend in Zulte. Het kriebelde echter om terug een frituur te openen en toen ik zag dat dit pand vrijkwam ben ik ervoor gegaan. Met hulp van mijn dochters Emily (24) en Demy (27) en mijn zoon Gianni (22) heb ik het gebouw een opfrisbeurt gegeven en eind augustus heb ik de deuren geopend. Er komt later nog een overdekt terras en ook de buitenkant wordt aangepakt. De drive-in is ondertussen ook opnieuw geopend. Voor mijn verse frietjes werk ik met aardappelen van een lokale boer uit Kruisem en ik bak ze in plantaardige vetten, zodat ze licht verteerbaar zijn.”

Lotte’s Frietshop is open van woensdag tot en met zondag en dit van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. Meer info via de Facebookpagina.