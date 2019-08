Chaos aan Driespoort-kruispunt deels door defect verkeerslicht Anthony Statius

22 augustus 2019

18u04 0 Deinze De verkeerschaos aan het kruispunt Volhardingslaan-Gaversesteenweg in Deinze is deels te wijten aan een defect aan een van de verkeerslichten. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Er wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht.

Heel wat Deinzenaren hebben de afgelopen dagen luidkeels gevloekt aan het kruispunt ter hoogte van Driespoort Shopping Deinze. Op vraag van de Deinse Fietsersbond heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de lichtenregeling aan het kruispunt Volhardingslaan-Gaversesteenweg (N35) maandag aangepast, maar uit een test van de Fietsersbond bleek dat de oversteekplaatsen nog niet conflictvrij zijn voor zwakke weggebruikers. Voor automobilisten is het dan weer extra lang aanschuiven voor de lichten.

Woensdag ging AWV ter plaatse om te kijken waar het is fout gelopen met de nieuwe lichtenregeling. “Het verkeerslicht voor fietsers aan de oversteek die de Gaversesteenweg dwarst, ter hoogte van huisnummer 66 tot en met 91 is defect”, zegt Marie De Vliegher, communicatieverantwoordelijke bij AWV. “Hierdoor is het systeem in alarmfase gegaan en dit heeft de cyclussen van alle verkeerslichten beïnvloed. We gaan zo snel mogelijk na in hoeverre de groenfases verlopen zoals die werden afgesproken met het stadsbestuur van Deinze. Indien nodig wordt dit aangepast. Voor de zwakke weggebruikers wil ik benadrukken dat men wel degelijk op de knopjes moet duwen om groen licht te krijgen.”

“We hebben ook vastgesteld dat de files van auto’s een pak langer zijn dan voor de nieuwe lichtenregeling. Dit is geen goed teken, aangezien het nu een kalmere periode is. Als er nu al veel files zijn, zal dit vanaf het begin van het schooljaar zeker niet verbeteren. De situatie zal zo snel mogelijk geëvalueerd worden.”