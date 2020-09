Chakir opent pastabar La Bicyclette in Deinze: “Met dank aan de lockdown” Anthony Statius

11 september 2020

11u12 5 Deinze Een verse pasta om mee te nemen vind je vanaf maandag 14 september in La Bicyclette in de Tolpoortstraat in Deinze. Zaakvoerder Chakir Srihi (33) kreeg het idee toen hij technisch werkloos thuis zat tijdens de lockdown. “De eerste honderd klanten krijgen een gratis potje pasta”, zegt Chakir.

De lockdown was een zware klap voor de horeca en die heeft ook Chakir Srihi uit Deinze gevoeld. De 33-jarige Deinzenaar werkt al jaren in de horeca en stond lange tijd in pizzeria Taormina in Deinze en Ter Biestmolen in Zwalm. Plots zat hij zoals zoveel mensen technisch werkloos thuis. “Tijdens de lockdown heb ik besloten voor mijn eigen zaak te gaan”, zegt Chakir. “Ik ben geboren en getogen in Deinze en ik vind dat onze stad wel wat nieuwe horecazaken nodig heeft. Een pastabar hebben we hier nog niet en zo is het idee voor La Bicyclette ontstaan.”

Ideale ligging

Chakir installeerde zich in Tolpoortstraat 31, waar vroeger de gezonde wrap- en saladebar Gen’eat gevestigd was. “Toen ik zag dat het pand te huur stond, heb ik niet getwijfeld. Het ligt in het centrum en er zijn vijf scholen in de buurt. Hier kun je een verse pasta met acht soorten saus afhalen. De porties komen in drie formaten en er is ook een kinderbox te verkrijgen. De naam La Bicyclette is een knipoog naar onze burgemeester en het fietsbeleid van Deinze. Pasta is ook een geliefd gerecht van wielrenners, dus ik vond dat wel passen. Ik open de deuren maandag om 11 uur en de eerste honderd klanten krijgen een gratis pasta.”

Meer info op www.labicyclettepastabar.com.