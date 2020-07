Cecile neemt na 41 jaar dienst afscheid van DVC Heilig Hart: “Duizenden mensen aan een job geholpen” Anthony Statius

16u41 0 Deinze Cecile Vandewalle (62) heeft vandaag na 41 jaar dienst afscheid genomen van het DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne (Deinze). Het dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking is met 540 medewerkers een van de grootste werkgevers van de stad en Cecil werkte er als personeelsdirecteur. De collega’s gaven haar een ‘koninklijke’ erehaag.

Cecile Vandewalle heeft nooit ergens anders gewerkt dan in het DVC Heilig Hart. Ze startte haar loopbaan op 9 september 1979, eerst als lid van de administratie en als hulp van zuster Rachel. In die tijd was zuster Rachel de overste en zuster Irène was er directrice. De eerste jaren werkte Cecile als administratief bediende en als stafmedewerker droeg ze bij aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid. Later werd ze door de raad van bestuur benoemd tot personeelsdirecteur.

Werk graag gedaan

“In de beginjaren was alles veel kleinschaliger”, zegt Cecile. “Er was veel minder personeel en bijna iedereen werkte voltijds in een 40-urenweek. Uurroosters waren toen erg eenvoudig, iets wat ondertussen veranderd is. Maar ik heb mijn werk altijd graag gedaan. In mijn carrière heb ik duizenden mensen werk kunnen geven en ik kende alle personeelsleden persoonlijk. Ik zal hen allemaal missen.”

Na 41 jaar gaat Cecile met pensioen, maar de collega’s lieten haar niet zomaar vertrekken. Het geplande afscheidsfeest voor de medewerkers en bewoners kon door het coronavirus niet doorgaan, maar deze week ging Cecile langs bij alle bubbels om afscheid te nemen van iedere leefgroep en dienst. In 1972 vormde een jonge Cecile mee de erehaag bij het bezoek van de toenmalige koningin Fabiola ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwbouw en al die jaren later was het haar beurt om als een koningin uitgewuifd te worden. De rode loper werd uitgerold en begeleid door twee bodyguards mocht ze door een erehaag van tientallen collega’s haar geliefde werkplek verlaten. “Een mooier afscheid kon ik mij niet wensen”, zegt Cecile nog.