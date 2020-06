Cateraars Bart en Ann nemen cafetaria Brielmeersen over: “Hopelijk kunnen we op 1 juli starten” Anthony Statius

11u26 0 Deinze De cafetaria van provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze heeft nieuwe uitbaters. Bart Verdonckt (47) en Ann Cathoir (45) van cateringbedrijf Baveco nemen vanaf 1 juni de concessie over voor minstens vier jaar. “Na wat opknapwerk en als de coronamaatregelen het toelaten, hopen we vanaf de zomervakantie de klanten te mogen ontvangen”, zegt Bart.

Er waait binnenkort een nieuwe wind door De Brielmeersen. Gezinnen die deze zomer op het terras van de Laakmeershoeve komen genieten van een ijsje zullen bediend worden door het team van Bart Verdonckt en en zijn vrouw Ann Cathoir. Het koppel uit Deinze neemt vanaf 1 juni de concessie over van Bibiane ‘Bibi’ Van den Bossche, die er jarenlang het gezicht was van de horecazaak middenin de groene long van de Leiestad.

Bart en Ann zijn alvast geen onbekenden in Deinze. Beiden startten hun carrière als vertegenwoordiger en 11 jaar geleden richtten ze samen het cateringbedrijf Baveco in de Kouter op, dat op een steenworp ligt van De Brielmeersen. Hun vloot bestaat uit mobiele frituren, drankwagens, ijskarren, foodtrucks en allerhande feestmateriaal. “Ik ga vaak lopen in de Brielmeersen en ik droomde er al lang van om de cafetaria over te nemen”, zegt Bart. “Het vormt een perfecte aanvulling op onze activiteiten met Baveco. We bezitten de knowhow, we zijn altijd voor de volle 100 procent gemotiveerd en we zijn het gewend om grote groepen op korte tijd te bedienen. Dat zal nodig zijn want met een terras dat plaats biedt aan 200 mensen is het een van de grootste horecazaken van Deinze en dit vereist een degelijke organisatie. Tegelijk is het dankzij de ligging volgens ons ook de mooiste horecazaak van de stad en we staan al te popelen om de deuren te openen.”

De voorbije weken werd al heel wat werk verricht in de Laakmeershoeve, die herdoopt wordt tot de Brielschuur. “Het terras wordt opnieuw aangelegd, al het oude meubilair wordt vervangen en er komt een centrale bar om de zaal en het terras te bedienen”, zegt Bart. “We investeren ook in een toegankelijke afhaaltoog en de mensen op het terras zullen ook cashloos kunnen betalen. Er komt een open keuken met een kleine kaart met daarop een uitgebreid assortiment aan dranken en snacks zoals spaghetti, lasagne, croques en pannenkoeken. We zullen ook met thema-avonden werken zoals een barbecue-avond of een stoofvleesdiner. Met onze oldtimer/foodtruck - een Citroën HY - willen we ook aperitiefconcerten geven. De Brielschuur zal in de zomermaanden zeven dagen op zeven open zijn, naar gelang de weersomstandigheden. Ons doel is om mensen terug naar De Brielmeersen te lokken.”

“We hopen op 1 juli de deuren te openen”, vervolgt Bart. “Onze concessie loopt een jaar en is drie keer verlengbaar, dus we zitten hier minstens vier jaar. De provincie Oost-Vlaanderen werkt ondertussen verder aan de plannen om een gloednieuwe cafetaria te bouwen op een terrein wat verderop in het park.”

Meer info via www.debrielschuur.be.